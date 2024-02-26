РФ ратифицировала соглашение о свободных экономических зонах таможенного союза

Документом устанавливается правовой режим СЭЗ, которые создаются в целях содействия социально-экономическому развитию сторон соглашения, привлечения инвестиций

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободных экономических зонах таможенного союза. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 18 июня 2010 года. В сопроводительных документах указывается, что оно призвано способствовать созданию единого экономического пространства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соглашением устанавливается правовой режим свободных экономических зон, которые создаются в целях содействия социально-экономическому развитию сторон соглашения, привлечения инвестиций, создания и развития производств, основанных на новых технологиях, развития транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы.

В документе содержатся положения, регулирующие вопросы создания, функционирования и упразднения свободных экономических зон, видов деятельности, осуществляемых на их территории, а также особенности совершения таможенных операций на территории свободной экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны.

Россия ратифицирует соглашение с заявлением, в котором указывается, что оно выполняется с учетом положений некоторых договоров, подписанных в рамках ЕАЭС. Одновременно некоторые положения соглашения признаются утратившими силу с даты вступления в силу договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.