В РФ уточняется порядок исключения юрлиц из реестра экономических операторов

Соответствующий закон предусматривает исключение юрлица из реестра в случае привлечения к уголовной ответственности лиц, являвшихся акционерами оператора - владельцами 10% и более его акций, а также учредителями, руководителями, главным бухгалтером оператора, если после совершения преступления или возбуждения уголовного дела такие лица были уволены с занимаемой должности

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для исключения юридических лиц из реестра уполномоченных экономических операторов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, разработанный для гармонизации таможенного законодательства РФ и Белоруссии, предусматривает исключение юридического лица из реестра уполномоченных экономических операторов в случае привлечения к уголовной ответственности лиц, являвшихся акционерами оператора - владельцами 10% и более его акций, а также учредителями, руководителями, главным бухгалтером оператора, если после совершения преступления или возбуждения уголовного дела такие лица были уволены с занимаемой должности. Ранее оператора могли исключить из реестра, если к уголовной ответственности привлекли действующего акционера, а не уволенного.

В документе уточняется, что речь идет о лицах, которые совершили преступления во время нахождения на соответствующих должностях и обвинительный приговор в отношении которых вступил в силу.

Закон вступает в силу через 30 дней после опубликования.