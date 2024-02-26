Боррель заявил, что ЕС в 2023 году импортировал 43 млрд куб. м газа из РФ

Верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности отметил, что Евросоюз должен попытаться "ограничить промышленные и финансовые возможности" России

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Государства - члены ЕС импортировали в прошлом году около 43 млрд куб. м российского газа, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как утверждал глава дипломатии ЕС в интервью испанской газете El Diario, Евросоюз должен попытаться "ограничить промышленные и финансовые возможности" РФ. "Около 58% того, что мы импортировали из России, перестало экспортироваться, по крайней мере напрямую, и мы перестали импортировать примерно 61% от того, что мы импортировали [ранее из РФ], - сказал он. - В 2023 году мы еще импортировали до 43 млрд куб. м российского газа, а раньше мы импортировали 150 млрд".

Боррель заявил, что российские газ и нефть поступают, среди прочего, в Индию и Китай, которые "иногда потом продают" нефтепродукты Евросоюзу. "Если бы вся российская нефть исчезла с рынка, у нас возникла бы проблема с балансом нефтяного рынка", - сказал он.