ЦБТ исключил применение ЕБС для видеонаблюдения за посетителями торговых центров

Оператор биометрической системы отметил, что это противоречит федеральному закону о биометрических персональных данных

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Применение Единой биометрической системы для идентификации граждан с использованием биометрических технологий через видеонаблюдение в торговых центрах противоречит федеральному закону о биометрических персональных данных. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором биометрической системы.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в России может появиться регламент для систем видеонаблюдения в ТЦ и на объектах ретейла. Газета пишет, что, в частности, обсуждается правоприменение 572-ФЗ об идентификации граждан с использованием биометрических персональных данных к конкретным видеоаналитическим системам по распознаванию лиц. "Применение Единой биометрической системы для "выслеживания" посетителей торговых центров противоречит федеральному закону о биометрических персональных данных", - рассказали в пресс-службе.

Кау уточнили в ЦБТ, Единая биометрическая система не предназначена для использования в сервисах видеоаналитики или системах "безопасного города", а также для обработки данных в ЕБС требуется согласие гражданина, а оказание любой услуги через ЕБС должно быть инициировано самим пользователем. "Также следует помнить, что регистрация в ЕБС происходит исключительно добровольно, а принуждение к сдаче биометрических персональных данных запрещено законом", - добавили в пресс-службе.