В РФ занимающиеся вопросами семьи и защиты животных НКО получат господдержку

В целях формирования доверия к деятельности некоммерческих организаций со стороны государства и общества закон также устанавливает обязанность НКО размещать свой устав на сайте Минюста

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), имеющих право на государственную поддержку. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Претендовать на господдержку смогут НКО, которые занимаются деятельностью в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, организацией и проведением мероприятий, способствующих развитию устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Также в перечень будут включены организации, оказывающие помощь бездомным животным.

Как сообщала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебова, в целях формирования доверия к деятельности некоммерческих организаций со стороны государства и общества закон также устанавливает обязанность НКО размещать свой устав на сайте Минюста РФ.