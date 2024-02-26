Фонд развития промышленности на Кубани докапитализировали до 7,2 млрд рублей

Как отметил спикер краевого заксобрания Юрий Бурлачко, поддержка базовых отраслей реального сектора экономики позволяет, в частности, обеспечивать занятость населения и стабильный рост уровня жизни в регионе

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии скорректировали бюджет на 2024 год и плановый трехлетний период, докапитализировав на 1,1 млрд рублей региональный Фонд развития промышленности, его общий объем составит 7,2 млрд рублей.

"Кроме социальной сферы предлагается направить дополнительные средства на поддержку реального сектора экономики, в частности, предлагается увеличить расходы на 2024 год на докапитализацию Фонда развития промышленности на 1,1 млрд рублей - до 7,2 млрд рублей. Субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности на финансирование затрат, связанных с производством импортозамещающей промышленности, - на 670 млн рублей, до 1 млрд рублей, развитие сельского хозяйства - увеличить на 571 млн рублей", - доложил суть поправок министр финансов региона Александр Кнышов.

Также он добавил, что на развитие сети автомобильных дорог в регионе дополнительно в 2024 году направят 3,3 млрд рублей, в результате объем дорожного фонда на Кубани достигнет 51,7 млрд рублей. В общей сложности расходы бюджета края на три года увеличили на 96,1 млрд рублей, расходы только в 2024 году превысят 537 млрд рублей, источниками финансового обеспечения дополнительных расходов являются увеличение налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездные поступления.

"Сохраняется главный принцип бюджетной политики - социальная ориентированность бюджета, который в то же время способен стимулировать развитие экономики. Поддержка базовых отраслей реального сектора позволяет обеспечивать занятость населения, стабильный рост жизненного уровня кубанцев, а также возможность расширять действующие социальные программы и инициировать новые", - резюмировал спикер краевого заксобрания Юрий Бурлачко.

Дополнительные расходы бюджета края направят на увеличение финансирования 25 государственных программ. Так, касаемо социальной сферы, в частности, повысят зарплату бюджетникам, дополнительные средства направят на обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан, на новую меру социальной поддержки в виде компенсации затрат на обучения детей из многодетных семей в течение трех лет направят 275 млн рублей, предусмотрено дополнительное финансирование на капитальный ремонт и оснащение объектов здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. На предоставление жилья детям-сиротам в 2024 году направят 5 млрд рублей, что в 1,3 раза больше уровня 2023 года.

Краевые обрабатывающие предприятия отгрузили за 2023 год продукцию на 534,6 млрд рублей, это на 15% больше, чем в 2022 году. В 2023 году Фондом развития промышленности профинансированы 57 договоров с предприятиями на общую сумму более 1,8 млрд рублей. За время работы Фонд предоставил более 280 займов на общую сумму свыше 7 млрд рублей. При реализации поддержанных инвестиционных проектов создано порядка 700 новых рабочих мест, вложено более 4 млрд рублей инвестиций. Объем налогов от предприятий, получивших льготные займы, достиг порядка 8 млрд рублей.

О бюджете Кубани

В декабре 2023 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили бюджет региона на 2024 год и плановый период, в соответствии с документом доходы краевой казны в 2024 году запланированы в объеме 451,1 млрд рублей, расходы 515,2 млрд рублей, дефицит бюджета, по прогнозу, должен достичь 14%.