В РФ услуги оператора реестра углеродных единиц освободили от НДС

Новые нормы направлены на стимулирование реализации климатических проектов и на развитие рынка углеродных единиц в целом

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) услуги оператора реестра углеродных единиц (компании "Контур"). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Реестр рынка углеродных единиц был запущен в России 1 сентября 2022 года. Его участники могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки. Углеродная единица - это верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 тонне углекислого газа.

Как отмечается в сопроводительных документах, новые нормы направлены на стимулирование реализации климатических проектов и на развитие рынка углеродных единиц в целом.

Ожидается, что они будут способствовать снижению издержек исполнителей климатических проектов и иных участников рынка углеродных единиц, связанных с регистрацией в реестре, выпуском и продажей углеродных единиц.

Нормы вступят в силу через месяц после опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.