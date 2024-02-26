В РФ уточняется порядок взимания сбора за пользование водными биоресурсами

Принятый закон разрешает подавать заявление для подтверждения обоснованности применения вычета без его привязки к оформлению разрешения на добычу на очередной год

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка применения вычета при уплате сбора за пользование объектами водных биоресурсов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно прежним нормам, плательщик для применения вычета при подаче документов для разрешения на добычу водных биоресурсов на очередной год должен был представить уведомление о подтверждении обоснованности применения вычета, полученное в предыдущем году в Росрыболовстве.

Принятый закон уточняет этот порядок и разрешает подавать заявление для подтверждения обоснованности применения вычета без его привязки к оформлению разрешения на добычу на очередной год.

Как отмечается в сопроводительных материалах, новые нормы позволят плательщикам применять вычет не через год после освоения и переработки водных биоресурсов, а непосредственно после вылова таких биоресурсов и выпуска из них продукции. Как ожидается, это станет для собственников новых рыбопромысловых судов и заводов источником финансирования выполнения инвестиционных обязательств.

Закон вступает в силу через месяц после опубликования.