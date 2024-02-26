В АСВ заявили, что около 4,4 млрд рублей находится на виртуальных кошельках Киви-банка

В Агентстве по страхованию вкладов также напомнили, что электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Объем средств на виртуальных кошельках Киви-банка составляет 4,4 млрд рублей. В кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Агентство по страхованию вкладов (АСВ), назначенное временной администрацией Киви-банка (АО), выявило в нем порядка 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств 4,4 млрд рублей. <...> По предварительной информации, в кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков. Вместе с тем АСВ внимательно изучает качество кредитного портфеля Киви-банка (АО), а также выданные им поручительства и гарантии", - сообщили в АСВ.

Агентство отметило, что на анонимных кошельках (с лимитом до 15 тысяч рублей) находится порядка 277 млн рублей, всего таких кошельков - 1,3 млн со средним размером остатка средств на одном кошельке 212 рублей. На кошельках с упрощенной идентификацией (с лимитом до 60 тысяч рублей) размещено 2,35 млрд рублей, таких кошельков - 7,15 млн со средним размером остатка средств на одном кошельке 328 рублей. На кошельках, предполагающих полную идентификацию клиента (с лимитом до 600 тысяч рублей), находится 1,76 млрд рублей, кошельков этой категории - 0,87 млн со средним размером остатка средств на одном кошельке 2 034 рубля.

При этом АСВ напоминает, что электронные кошельки не попадают под действие закона о страховании вкладов. "Требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации Киви-банка (АО) в составе третьей очереди реестра требований кредиторов. Для включения в реестр требований кредиторов владельцам кошельков необходимо будет подать свои требования к кредитной организации", - рассказали в АСВ.

Размер страховой ответственности

Размер страховой ответственности АСВ перед вкладчиками Киви-банка составляет 4,3 млрд рублей, страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, сообщило АСВ.

"Согласно реестру, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,3 млрд рублей. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, порядка 11 тыс. индивидуальных предпринимателей и 9 тыс. юридических лиц", - отмечает агентство.

Ранее АСВ предварительно оценивало размер страховой ответственности в 4,6 млрд рублей. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 6 марта 2024 года.

Отзыв лицензии

21 февраля Банк России отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, Киви-банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После отзыва лицензии Банк России назначил в кредитную организацию временную администрацию, ее функции возложены на АСВ.