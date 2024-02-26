Эксперты считают, что новые санкции Запада не нарушат сотрудничества России с партнерами

Ограничения принесут дополнительные издержки

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вторичные санкции, которые США и ЕС ввели 23 февраля против компаний третьих стран за сотрудничество с РФ, не нарушат взаимодействия Москвы с ее партнерами, хотя и принесут дополнительные издержки. Такое мнение выразили в беседе с ТАСС опрошенные эксперты.

Как отметил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов, рынок дает возможности обхода санкций, поэтому сотрудничество продолжится, хотя и станет более дорогостоящим для России. "Я думаю, что сотрудничество будет продолжаться. Кто-то, может быть, будет более осторожно к этому подходить, но сотрудничество с Россией выгодно, тем более санкции повышают цену этого сотрудничества, соответственно Россия будет вынуждена больше платить посредникам за те риски, которые они на себя берут", - сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что влияние США и их рестрикций будет слабеть по мере того, как Россия и ее партнеры будут переходить на расчеты в национальных валютах и уходить от использования доллара. "Повышая цену взаимодействия с внешними партнерами для России, повышая цену обхода санкций, США считают, что в конечном итоге они сделают российскую экономику менее конкурентоспособной в долгосрочной перспективе. На это они сейчас делают упор, - продолжил Суслов. - Другое дело, что чем меньше контроля Соединенные Штаты будут сохранять за мировой экономикой, чем в большей степени Россия и ее партнеры переходят, например, на национальные валюты в торговле, тем менее эффективны западные санкции, и тем в большей степени Россия и ее партнеры могут просто игнорировать санкционную политику США, потому что санкционная политика США в значительной степени опирается на доллар".

В свою очередь программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов также выразил уверенность в том, что России и ее партнерам удастся наладить работу в сложившейся ситуации и продолжить взаимодействие. "Эти санкции не первые, которые накладывают на российских партнеров. Этот процесс не остановится и будет идти дальше, но в то же время понятно, что экономическая работа в условиях санкций - это очень динамичный процесс, и судя по тому, как быстро он был налажен российскими компаниями, здесь, думаю, они и их партнеры найдут пути для выхода из этой ситуации", - указал он.

"По крайней мере, все страны - партнеры РФ в целом понимают выгодность сотрудничества с Россией, резко увеличившуюся как раз после введения санкций. Статистика показывает резко выросший объем товаропотоков в эти страны и из них, поэтому они вряд ли сами заинтересованы в том, чтобы отказываться от прибыли. Другое дело, что формально все они привержены соблюдению санкций, но так или иначе, я думаю, какие-то механизмы уже существуют", - резюмировал собеседник агентства.

О новых санкциях Запада

23 февраля Минфин США обнародовал новые антироссийские санкции, направленные против физических и юридических лиц из России и других государств. В новый пакет рестрикций вошли 554 позиции, в том числе 57 физических лиц, 485 юридических лиц, а также 12 судов. Помимо российских фирм, ограничения затронули компании из Киргизии, КНР, ОАЭ, Сербии, Турции, ФРГ и других стран. Новые антироссийские ограничительные меры также ввели канадские власти.

Кроме того, Совет ЕС в тот же день сообщил, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и ряда других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку.