Агрохолдинг "Степь" в 2023 году увеличил надой товарного молока на 20%

Показатель достиг 180 тыс. тонн

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") в 2023 году увеличил валовой надой товарного молока на 20% по сравнению с 2022 годом, до 180 тыс. тонн, сообщила компания.

"Валовой надой на молочно-товарных комплексах агрохолдинга "Степь" по итогам 2023 года составил 180 тыс. тонн товарного молока. Этот показатель на 20% больше валового надоя по итогам 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общее поголовье агрохолдинга на конец 2023 года составляло более 38 тыс. голов крупного рогатого скота.

"Молочное животноводство - одно из ключевых направлений бизнеса не только для нашей компании, это - отрасль приоритетного развития для страны, к которой приковано внимание Минсельхоза РФ. Агрохолдинг "Степь" планирует наращивать объем инвестиций, развивать существующие молочные комплексы, а также реализовывать новые проекты", - прокомментировал исполнительный директор по животноводству агрохолдинга Александр Черечеча.

В конце декабря 2023 года компания сообщала, что неаудированная выручка агрохолдинга по итогам прошлого года достигла рекордного для компании уровня и превысила 100 млрд рублей. Кроме того, валовой сбор в хозяйствах агрохолдинга также превысил рекордные показатели 2022 года на 8%, совокупный объем урожая по итогам 2023 года составил свыше 2,1 млн тонн.

Агрохолдинг "Степь" - одна из крупнейших аграрных компаний РФ. Агрохолдинг развивает бизнес по шести ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции и сахарный и бакалейный трейдинг, садоводство. Активы расположены на юге России в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.