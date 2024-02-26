СМИ: Польша может потребовать пересмотреть договор о строительстве первой в стране АЭС

По информации Gazeta Wyborcza, польская сторона может потребовать от США больших финансовых гарантий и ответственности за успешную реализацию проекта по строительству

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Польское правительство может потребовать от компании Westinghouse пересмотреть условия договора о строительстве первой в Польше АЭС. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По ее данным, польская сторона может потребовать от США больших финансовых гарантий и ответственности за успешную реализацию проекта по строительству АЭС в Поморском воеводстве на Балтийском побережье Польши.

Вопрос о новых условиях "атомной сделки" может быть поднят в Вашингтоне 12 марта во время переговоров между президентами США и Польши Джо Байденом и Анджеем Дудой, а также польским премьер-министром Дональдом Туском, пишет издание.

Договор о начале работ по строительству первой польской АЭС был подписан в ноябре 2022 года между компанией Westinghouse и фирмой "Польские атомные электростанции". План строительства АЭС активно поддерживало правительство Польши и правившая тогда в стране партия "Право и справедливость". После ее поражения на парламентских выборах 15 октября 2023 года некоторые детали соглашения с Westinghouse стали подвергаться критике со стороны представителей нового правительства, состоящего из политиков прежней оппозиции.

В соответствии с договором с американской стороной в Польше планируется запуск трех реакторов на побережье Балтийского моря. Строительство будет стоить около $20 млрд.

Gazeta Wyborcza напоминает, что в конце января 2024 года правительство Чехии исключило концерн Westinghouse из тендера на строительство в стране новых АЭС.