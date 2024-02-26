В Чехии в 2023 году потребление газа было наименьшим за 31 год

Управление по регулированию энергетики связало это с ростом цен, экономным подходом домохозяйств к использованию газа и теплой погодой

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Потребление природного газа в Чехии было наименьшим за последний 31 год, что связано с ростом цен на него, экономным подходом домохозяйств к его использованию и теплой погодой. Об этом сообщило республиканское Управление по регулированию энергетики, с 2001 года осуществляющее, кроме прочего, функции регистратора отраслевой статистики.

Потребление газа в стране сократилось, согласно регистратору, до уровня 1992 года. В годовом исчислении в прошлом году в Чехии его было использовано на 10,4% меньше, чем в 2022 году. Общий объем прошлогоднего потребления составил 6,76 млрд куб. м газа.

Наибольшее количество газа поступает в республику транзитом через Германию. В общем объеме поставок доля российского газа, согласно регистратору, составляла около восьми процентов. Ранее газ из РФ на 97% обеспечивал нужды Чехии.

Чешские СМИ проинформировали ранее о резком росте с ноября прошлого года поставок в страну российского природного газа. Он закупался коммерческими компаниями в странах Евросоюза. Между тем власти подчеркивают, что республика избавилась от зависимости в импорте газа из РФ. Основными поставщиками стали Норвегия и государства вне ЕС, от которых приобретается сжиженный газ и через западноевропейские порты прокачивается в Чехию.