Он достиг 165,6 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сервис доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет" в 2023 году увеличил оборот в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом, до 165,6 млрд рублей с НДС и промо, говорится в сообщении сервиса.

"Оборот сервиса доставки из магазинов и ресторанов составил 165,6 млрд рублей с НДС и промо, что в 1,6 раза выше аналогичного показателя 2022 года. Доставлено 65,9 млн заказов - в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Число активных клиентов выросло в 1,6 раза", - сообщается в релизе.

Среди факторов, которые повлияли на рост в прошлом году, компания указывает повышение доступности и скорости сервиса, масштабирование доставки из ресторанов и развитие других перспективных направлений бизнеса, а также усиление взаимодействия с партнерами в сегменте e-grocery.

География присутствия "СберМаркета" в 2023 году была расширена еще на 200 городов России. В настоящее время сервис представлен более чем в 360 населенных пунктах. Число подключенных магазинов и ресторанов выросло в 2,4 раза и превысило 65 тыс. точек. По итогам прошлого года сервис сотрудничает более чем со 160 ретейлерами, крупными федеральными и локальными сетями.

"В 2024 году мы будем укреплять позиции в сегменте e-grocery, масштабировать доставку из ресторанов, развивать новые направления и бизнес-вертикали. Бескомпромиссное качество сервиса, открытие новых возможностей для клиентов и активное региональное развитие станут нашими ключевыми фокусами", - сказала CEO "СберМаркета" Анастасия Кудрявцева, слова которой приводятся в релизе.