В РФ с 1 марта 2025 года можно будет устанавливать самозапрет на выдачу кредитов

Он не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане РФ с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что гражданине смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). При этом запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки.

Документ был разработан в целях борьбы с мошенничеством - например, получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии.

Как установить или снять запрет

Для установления или снятия запрета нужно будет подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через МФЦ или портал "Госуслуги". Если заявление было подано до 22:00 по московскому времени, информация о самозапрете или о его снятии будет внесена в кредитную историю в течение дня, если позднее - на следующий календарный день.

Уточняется также, что возможность подачи соответствующего заявления через МФЦ должна быть обеспечена не позднее 1 сентября 2025 года.

За кредитными и микрофинансовыми организациями закрепляется обязанность до заключения кредитного договора запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии запрета. При наличии действующего запрета кредитор должен будет отказать гражданину в оказании услуги. В случае же заключения договора, несмотря на установленный запрет, кредитор не сможет требовать от заемщика исполнения им обязательств.

Как пояснил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), ежедневно злоумышленники по всей стране совершают около 8 млн попыток телефонного мошенничества. "Отследить все угрозы невозможно, так как такие телефонные атаки исходят, в том числе, и из других стран. И в этом ключе самозапрет на кредиты - хорошее решение, чтобы защитить граждан, в особенности - людей старшего поколения. Особых знаний и финансовой грамотности, чтобы установить себе ограничения на кредиты, не нужно. Безусловно, нужна популяризация новой возможности для россиян посредством социальной рекламы. Должна быть бегущая строка на телевидении, билборды в субъектах и листовки в магазинах, аптеках и учреждениях", - полагает депутат.