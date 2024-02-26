Решетников: попытки политизировать деятельность ВТО угрожают глобальному благосостоянию

Развитие электронной торговли внесет вклад в реформу ВТО и сделает систему организации более актуальной, отметил министр экономического развития России

АБУ-ДАБИ, 26 февраля. /ТАСС/. Попытки политизировать деятельность Всемирной торговой организации (ВТО) угрожают глобальному благосостоянию и перспективам развития. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в видеообращении к участникам 13-й министерской конференции ВТО, которая проходит в Абу-Даби.

"ВТО отравляют настойчивые попытки некоторых членов политизировать деятельность ее рабочих органов. Они обходят правила ВТО, занимаясь протекционизмом и отдавая предпочтение односторонним действиям. <...> Такое поведение подрывает глобальное благосостояние и перспективы развития. Оно мешает нам продвигаться вперед в столь необходимой реформе ВТО", - сказал он.

Развитие e-commerce

Развитие электронной торговли внесет вклад в реформу ВТО и сделает систему организации более актуальной, отметил Решетников.

"Мы наблюдаем прогресс в выработке решений в области регулирования электронной коммерции, что будет способствовать развитию реформы ВТО. Это сделает организацию более актуальной и способной противостоять глобальным вызовам", - сказал министр.

ВТО проводит 13-ю министерскую конференцию в Абу-Даби. Мероприятие стартовало 26 февраля, в нем принимает участие делегация РФ во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

В числе ключевых вопросов конференции - продолжение дискуссии о реформе ВТО и совершенствование процедуры разрешения споров и разблокировка апелляционного органа.

Также в повестке - продление моратория на применение таможенных пошлин к электронной передаче данных, подготовка соглашения по электронной торговле и соглашения по упрощению инвестиций в целях развития, программа будущих переговоров в аграрной сфере, а также второе соглашение по рыбным субсидиям. Среди тем для обсуждения - соответствие нормам ВТО пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) ЕС.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО. Обычно такие форумы проводятся раз в два года. 12-я министерская конференция состоялась в июне 2022 года в Женеве. Согласно решению Генерального совета, 14-я министерская конференция ВТО пройдет в Камеруне.