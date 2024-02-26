В РФ уточнили порядок передачи имущества резидентам ТОР

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий передавать имущество в зданиях на территориях опережающего социально-экономического развития ее резидентам в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом предусматривается, что управляющей компании на праве собственности или аренды передаются не только земельные участки, объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и расположенные на территории опережающего развития, но и (или) находящееся в государственной или муниципальной собственности иное имущество, в том числе движимое.

Порядок передачи будет установлен правительством РФ. А распоряжаться таким имуществом управляющая компания будет только на тех условиях, которые установит кабмин.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.