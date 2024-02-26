Премьер Белоруссии назвал сложным вопрос взаимодействия стран ЕАЭС в энергетике

Роман Головченко добавил, что странам "надо защищать рынок ЕАЭС от продукции из третьих стран, особенно с неподтвержденной безопасностью"

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко считает сложным решение вопросов интеграционного взаимодействия государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в энергетике.

"Среди тех задач, которые мы должны решить до 2025 года, значатся сложные вопросы. Это интеграционное взаимодействие в энергетике, укрепление глобальной энергетической безопасности", - отметил глава правительства на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжаном Сагинтаевым. Видеофрагмент высказываний Головченко опубликован в телеграм-канале пресс-службы Совмина.

Головченко также считает, что "техническое регулирование - тема тоже достаточно напряженная". Он убежден, что странам "надо защищать рынок ЕАЭС от продукции из третьих стран, особенно с неподтвержденной безопасностью". "То, что у нас долго затягиваются процедуры принятия определенных техрегламентов, это не очень допустимая ситуация. На мой взгляд, комиссии (ЕЭК - прим. ТАСС) здесь нужно проявлять большую принципиальность, особенно что касается внутренних процессов, которые ведут государства-члены по согласованию тех или иных решений", - сказал белорусский премьер.

Кроме того, он считает очень важным вопрос, касающийся оформления электронных паспортов самоходных машин и других видов техники. "Принят план мероприятий по совершенствованию структуры системы электронных паспортов. Есть разное понимание у сторон этого процесса. Мы уверены, что надо четко выполнить тот план, который принят по совершенствованию этой структуры", - заявил премьер-министр Белоруссии.