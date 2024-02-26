Минэнерго прогнозирует рост экспорта угля после 2024 года

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников отметил, что прогноз сделан с учетом расширения Восточного полигона и реализации проектов угольной компании "Эльга"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минэнерго России прогнозирует рост поставок угля из страны после 2024 года с учетом расширения Восточного полигона и реализации проектов угольной компании "Эльга" - одноименного порта и Тихоокеанской железной дороги, которая свяжет терминал на побережье Охотского моря с Эльгинским угольным месторождением. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра энергетики Сергей Мочальников.

При этом по итогам 2024 года параметры добычи и экспорта угля сохранятся на уровне 2023 года, уточнил замминистра.

"На 2024 год мы прогнозируем сохранить, по возможности, параметры 2023 года. С 2019 года достаточно ровно идем в добыче. В экспорте в 2023 году не удалось сохранить [на уровне 2022 года], но, я думаю, в 2024 году удастся сохранить экспорт на уровне 2023 года, а дальше наши коллеги из РЖД все-таки расширят Восточный полигон, появится место, и мы экспорт нарастим. Впереди еще ввод проектов "Эльги", новый порт, собственная железная дорога, поэтому они сильно добавят нам объемов в экспорте", - сказал Мочальников.

Ранее сообщалось, что добыча угля в России по итогам 2023 года снизилась на 1,1%, до 438,7 млн тонн против 443,6 млн тонн годом ранее, экспорт - снизился на 3,9%, до 212,5 млн тонн.

О Восточном полигоне

В настоящее время БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности. По поручению президента РФ Владимира Путина идет модернизация Восточного полигона, благодаря которой предполагается увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 180 млн тонн в год.

О проектах "Эльги"

Порт Эльга, который строится на севере Хабаровского края, примет первый балкер в тестовом режиме в 2024 году, сообщал в конце января глава региона Михаил Дегтярев. Проект терминала "Порт Эльга" реализуется на мысе Манорский в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Объект является частью дальневосточного логистического кластера Элси. Уголь с Эльгинского месторождения в Якутии будет поступать туда по Тихоокеанской железной дороге. Мощность терминала составит 30 млн тонн в год. Тихоокеанская железная дорога позволит экспортировать уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.