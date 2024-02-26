Размер страховой ответственности АСВ по вкладам Киви-банка составил 4,3 млрд рублей

Страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Размер страховой ответственности АСВ перед вкладчиками Киви-банка составляет 4,3 млрд рублей, страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Ранее АСВ предварительно оценивало размер страховой ответственности в 4,6 млрд рублей. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 6 марта 2024 года.

"Согласно реестру, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,3 млрд рублей. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, порядка 11 тыс. индивидуальных предпринимателей и 9 тыс. юридических лиц", - сообщило АСВ.