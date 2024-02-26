Предприятие Роскосмоса начало выпуск трехсекционных низкопольных трамваев

По информации АО "УКВЗ", предприятие впервые продвигает популяризацию космоса, называя трамваи в честь звезд галактики

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) начал выпуск трехсекционных низкопольных трамваев. Об этом сообщили в понедельник на предприятии.

"УКВЗ выпускает новый самый короткий в своем классе трехсекционный низкопольный трамвайный вагон "Кастор" после перерыва в три года", - говорится в сообщении предприятия.

По данным завода, АО "УКВЗ" впервые продвигает популяризацию космоса, называя трамваи в честь звезд галактики. Таким образом предприятие хочет обратить внимание людей на дальний космос.

Созвездие "Близнецы" расположено в северном небесном полушарии и представляет близнецов Кастора и Поллукса. Поллукс имеет статус беты и является самой яркой звездой в созвездии. Кастор - двоичная звезда, являющаяся альфой созвездия и обладающая видимой величиной. Возраст звезды - около 370 млн лет, расстояние от Солнца - приблизительно 50 световых лет.

Модель 71-639 "Кастор" - полностью низкопольный трехсекционный шестиосный четырехдверный трамвайный вагон. Разработан специально для эксплуатации в некоторых городах России в базовом варианте с учетом оснащения всеми необходимыми функциями для организации комфортных и безопасных перевозок пассажиров, в том числе и маломобильных граждан.