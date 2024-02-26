Товарооборот между Белоруссией и Омской областью вырос в 2023 году вдвое

Сотрудничество происходит в сфере сельского хозяйства, промышленности, торговли и в гуманитарной сфере

ОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот между Республикой Беларусь и Омской областью вырос по итогам 2023 года почти в два раза и достиг рекордных показателей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого.

"Мы сегодня посмотрели результаты работы за прошлый год. Это рекордные цифры: товарооборот вырос фактически в два раза. Появилось много новых товарных позиций, предприятий, они обмениваются продукцией, в том числе в рамках кооперационных поставок для противодействия санкционному давлению, которое оказывается на наши страны", - цитирует пресс-служба Крутого. Объем внешнеторгового оборота не уточняется.

Посол добавил, что это сотрудничество экономически выгодно для обеих сторон, несмотря на большое расстояние. "Здорово, что в Омске для белорусов нашлось такое большое количество торговых партнеров. Для того чтобы выйти на следующий уровень и превысить нынешние показатели, нам нужно очень серьезно работать, в том числе в инвестиционной сфере", - подчеркнул он.

Сибирский регион и Белоруссия сотрудничают в сфере сельского хозяйства, промышленности, торговли и в гуманитарной сфере. В Омскую область завозятся белорусские сельхозтехника и оборудование, организовано совместное сборочное производство жаток. Стороны поставляют друг другу продукты питания, ведут селекционную работу, обмениваются сортами картофеля, планируют провести сортоиспытаниня зерновых и бобовых культур. Между омскими и белорусскими вузами заключено 26 соглашений.

"У нас исторически тесное взаимодействие, в том числе в культурной, гуманитарной, экономической и инвестиционной сферах. Чтобы чаще встречаться, общаться - нужно авиасообщение. Будем над этим работать. У нас большой потенциал развития взаимодействия", - приводит пресс-служба слова губернатора Виталия Хоценко.