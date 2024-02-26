GWI: экономика оздоровительного туризма удвоится к 2027 году в сравнении с 2020 годом

Согласно прогнозу в исследовании международной организации Global Wellness Institute, мировой показатель достигнет $8,5 трлн

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мировая экономика оздоровительного туризма к 2027 году достигнет $8,5 трлн, что почти вдвое превышает результат 2020 года. Такой прогноз приводится в исследовании международной организации, объединяющей компании велнес-индустрии, Global Wellness Institute (GWI), которое есть в распоряжении ТАСС.

"GWI прогнозирует, что мировая экономика оздоровительного туризма будет ежегодно расти на 8,6% до 2027 года, когда рынок достигнет $8,5 трлн, что почти вдвое превышает результат 2020 года", - говорится в материалах.

Отмечается, что в тройку лидеров роста сферы до 2027 года входят оздоровительная недвижимость, которая включает в себя курорты, медицинские и оздоровительные объекты (рост на 17,4% ежегодно), оздоровительный туризм (16,6% ежегодно), термальные и минеральные источники (14,3% ежегодно).

В России, согласно данным исследовательской компании BusinesStat, в 2022 году оборот рынка санаторно-курортных услуг составлял 195,1 млрд рублей, прогнозный показатель на 2024 год - 221,7 млрд рублей, на 2027 - 254,1 млрд рублей. При этом, по данным аналитиков, из 1 743 санаториев на территории РФ только 28 имеют современную инфраструктуру.

Сейчас все больше россиян выбирают вместо обычного отдых оздоровительный, рассказала ТАСС амбассадор Global Wellness, основательница курорта "Первая линия. Health Care Resort" Мария Грудина. "Отдыхающие пытаются найти такие услуги в старом формате санатория, но та инфраструктура, которая существует, не всегда удовлетворяет современным запросам, на смену приходят технологичные wellness-курорты. Считаю, что такие курорты должны быть расположены не только в южных регионах, но и стать спутниками больших городов", - сказала она. Грудина добавила, что в перспективе российские курорты и санатории будут развиваться, в том числе, в рамках концепции превентивной медицины, ориентированной на предотвращение заболеваний и устранение рисков их развития.