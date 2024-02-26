МЭР заявило, что система мировой торговли сталкивается с риском дорогостоящей фрагментации

Глава ведомства Максим Решетников отметил, что ВТО способна привести к укреплению мировой системы торговли, сделав ее "инклюзивной и недискриминационной, справедливой и отзывчивой"

АБУ-ДАБИ, 26 февраля. /ТАСС/. Система международной торговли находится в уязвимом положении и сталкивается с риском дорогостоящей фрагментации. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в видеообращении к участникам 13-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), которая проходит в Абу-Даби.

"Международная торговля уязвима и сталкивается с ощутимым риском дорогостоящей фрагментации. Мир не может позволить себе такой риск", - сказал министр, отметив возможности ВТО преодолеть эту тенденцию. Организация способна привести к укреплению мировой системы торговли, сделав ее "инклюзивной и недискриминационной, справедливой и отзывчивой". "ВТО должна поддерживать надежную структуру, позволяющую всем нам быть уверенными в том, что правила соблюдаются, а не быть молчаливыми свидетелями того, что правила просто рушатся", - добавил Решетников.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО и, как правило, проводится раз в два года. 13-й форум открылся в Абу-Даби 26 февраля под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмеда аз-Зейуди. Российскую делегацию возглавляет Решетников.

Участники конференции сосредоточатся на обсуждении реформы ВТО, а также перспектив преодоления коллапса апелляционного органа. Среди других вопросов повестки - продление моратория на применение таможенных пошлин к электронной передаче данных, подготовка соглашения об электронной торговле и соглашения об упрощении инвестиций в целях развития, программа будущих переговоров в аграрной сфере, а также второе соглашение по рыболовным субсидиям.