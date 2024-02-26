Суд в Лондоне счел необоснованным отказ Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви"

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что решение дает возможность продолжать судебные разбирательства уже в части конкретного материального ущерба

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Суд в Лондоне признал действия Финляндии в отношении проекта АЭС "Ханхикиви" необоснованными. Об этом генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, выступая на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Государственной думе.

"Первый этап слушаний прошел. Лондонский суд признал действия наших финских партнеров необоснованными и политически мотивированными. Это дает нам возможность дальше продолжать судебные разбирательства уже в части конкретного материального ущерба", - сказал гендиректор Росатома.

В декабре 2022 года Международный Совет по разрешению споров признал расторжение контракта на сооружение АЭС "Ханхикиви-1" неправомерным. Также DRB признал незаконным отказ Fennovoima в приемке работ, выполненных компанией RAOS Project (предприятие Росатома) как поставщиком по контракту. Совет установил, что незаконное расторжение контракта - существенное нарушение условий контракта, что дает RAOS Project право требовать взыскания причиненных убытков с Fennovoima. Сумму ущерба определят дополнительные разбирательства.

Росатом заявил, что одностороннее решение финских акционеров Fennovoima о разрыве контракта пришлось на момент, когда проект прогрессировал: еще в начале года представители компании делали публичные заявления, что процесс лицензирования находился на финишной прямой.

Совет по разрешению споров

Совет по разрешению споров - один из способов избежать судебных разбирательств. Особенно распространена такая практика в строительной отрасли. Как правило, DRB состоит из трех независимых и беспристрастных лиц, выбранных договаривающимися сторонами. Существенное различие этого совета с большинством других альтернативных методов заключается в том, что совет по рассмотрению споров назначается в начале проекта до возникновения каких-либо споров и, совершая регулярные посещения объекта, активно участвует в рассмотрении споров на протяжении всего строительства.