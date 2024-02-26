Умер Джейкоб Ротшильд

Финансисту было 87 лет

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Британский финансист лорд Джейкоб Ротшильд, представитель династии Ротшильдов, умер на 88-м году жизни. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление семьи банкира.

"Наш отец Джейкоб занимал видное место в жизни многих людей. Он был превосходным финансистом, сторонником искусства и культуры, преданным государственным служащим, пылко поддерживал благотворительность в Израиле и еврейскую культуру, защищал окружающую среду и был любимым другом, отцом и дедушкой", - приводит агентство слова его семьи.

Как передает Bloomberg, Ротшильд будет похоронен на семейной церемонии в соответствии с еврейскими обычаями, поминовение в его честь будет организовано позднее.

Джейкоб Ротшильд родился 29 апреля 1936 года. Он основал свой инвестиционный траст, известный сейчас как RIT Capital Partners Plc, который является одним из крупнейших в Великобритании.