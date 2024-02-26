"2ГИС" подал второй иск к Google и его структурам

Приложение "2ГИС" ранее было удалено из Google Play, а впоследствии маркет стал определять его как вредоносное

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Картографический сервис "2ГИС" подал в Арбитражный суд Москвы иск к корпорации Google и ее российской структуре. В пресс-службе сервиса отказались комментировать ТАСС суть заявления, однако ранее приложение "2ГИС" было удалено из Google Play, а впоследствии маркет стал определять его как вредоносное.

Ответчиками по делу выступают Google LLC, Google Commerce Limited и ООО "Гугл". К ним "2ГИС" в 2023 году подавал иск в попытке оспорить удаление своего приложения из маркета. Иск был удовлетворен судом в конце января 2024 года, но с тех пор программа все равно не была восстановлена.

Кроме того, защитная система Google Play стала определять приложение "2ГИС" как вредоносное. Это не соответствовало действительности, заверяли ТАСС в пресс-службе сервиса.

Приложение якобы пыталось получить доступ к персональным данным - смс, фотографиям, аудиозаписям и журналу звонков. В "2ГИС" поясняли, что просят доступ к микрофону и звонкам для полноценной работы.

Внешняя экспертная проверка "Лабораторией Касперского" не подтвердила наличие опасных компонентов в приложении.