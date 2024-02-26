На Ставрополье намерены удвоить единовременные выплаты контрактникам

Губернатор Владимир Владимиров также поручил краевым Минздраву и Минстрою подготовить задание на проектирование медико-реабилитационного центра

ПЯТИГОРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил удвоить до 200 тыс. рублей региональные единовременные выплаты контрактникам, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"В Правительстве края под председательством Владимирова состоялось еженедельное рабочее совещание. <...> Одной из тем совещания стали меры поддержки участникам специальной военной операции. Глава региона поставил задачу проработать возможность увеличения единовременных выплат тем, кто отправляется в зону специальной военной операции по контракту, со 100 до 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор также поручил краевым Минздраву и Минстрою подготовить задание на проектирование медико-реабилитационного центра, который может появиться в краевой столице.

"Мы часто встречаемся с родными участников СВО, самими бойцами, и поступает много вопросов, связанных с медицинской реабилитацией. Надо расширять в крае возможности для восстановления здоровья бойцов. В связи с этим в срок до 20 марта поручаю подготовить задание на проектирование медико-реабилитационного центра в Ставрополе. Кроме того, важно проработать вопрос по увеличению мощностей госпиталя для ветеранов войн, находящегося в Пятигорске", - подчеркнул Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.