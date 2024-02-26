МВФ: экономическая активность и перспективы роста мировой экономики остаются низкими

Авторы доклада отметили, что мировая торговля "остается вялой", что отражает слабый спрос в развитых странах, особенно в еврозоне и Азии

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Среднесрочные перспективы роста мировой экономики и экономическая активность остаются низкими, несмотря на устойчивое восстановление. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), публикация которого приурочена к встрече министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати, которая пройдет в Сан-Паулу (Бразилия) 28-29 февраля.

"Глобальная экономика, судя по всему, движется к мягкой посадке, однако активность и перспективы роста остаются слабыми", - указано в документе. В докладе отмечается, что скромные перспективы роста мировой экономики отражают долгосрочные тенденции: слабый рост производительности труда, старение населения, геоэкономическую фрагментацию и климатическую уязвимость. Подчеркивается, что условия для государственного финансирования останутся сложными на фоне высокого и увеличивающегося уровня госдолга.

Авторы доклада указали, что мировая торговля "остается вялой", что отражает слабый спрос в развитых странах, особенно в еврозоне и Азии. В большинстве стран "двадцатки", как отметили в МВФ, снизились показатели производства и розничных продаж, несмотря на рост активности в сфере услуг и торговле.

Вместе с тем, как сообщается в докладе, более устойчивое восстановление экономики привело к тому, что "риски стали более сбалансированными". Согласно прогнозам экспертов фонда, если темпы снижения инфляции превысят ожидаемые и приведут к смягчению денежно-кредитной политики, глобальный рост экономики может также оказаться выше ожидаемого. "С другой стороны, дополнительные скачки цен на сырьевые товары, сохраняющаяся напряженность на рынке труда или возобновление напряженности в цепочке поставок вновь приведут к усилению инфляционного давления", - указано в докладе. Долговой кризис и более интенсивное ужесточение денежно-кредитной политики, в свою очередь, могут подорвать рост экономики.