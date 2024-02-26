ПСБ предоставят земельный участок для строительства выставочного комплекса "Патриот"

Президент РФ Владимир Путин принял соответствующее предложение

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял предложение о предоставлении "ПСБ бизнес" в аренду находящегося в федеральной собственности земельного участка для строительства выставочного комплекса Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот", следует из распоряжения главы государства, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение Минобороны России и публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью "ПСБ бизнес" в аренду без проведения торгов находящегося в федеральной собственности земельного участка для строительства выставочного комплекса Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот", - говорится в распоряжении.

Ранее, в 2022 году, ПСБ в соответствии с соглашением с Минобороны РФ открыл в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" четырехзвездочный гостиничный комплекс.