Украина подписала контракт со шведской компанией по производству вооружений

По информации украинского министерства обороны, соглашение заключили при содействии управления материально-технического снабжения Министерства обороны Швеции FMV

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Украина подписала первый прямой контракт на закупку вооружений с неназванной шведской компанией. Об этом сообщается на сайте украинского министерства обороны.

Какие-либо детали контракта в сообщении не уточняются. Соглашение было заключено при содействии управления материально-технического снабжения Министерства обороны Швеции FMV (Forsvarets materielverk). Контракт был подписан в рамках сотрудничества, установленного между FMV и Агентством оборонных закупок Украины на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года.

В Швеции находится несколько крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе шведское подразделение корпорации BAE Systems - BAE Systems Bofors (занимается производством артиллерии и боеприпасов), а также шведское подразделение корпорации Saab - Saab Bofors Dynamics (производит противотанковые гранатометы и орудия).

Киев ранее выражал намерение заключать собственные контракты на поставку вооружений с европейскими компаниями на фоне замедления оказания военной помощи западными странами.