Убытки аграриев ЕС от либерализации торговли с Киевом составили €19 млрд

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский при этом отметил, что общее сальдо торгового баланса ЕС и Украины за два года стало для Евросоюза положительным и принесло европейской экономике прибыль в те же €19 млрд

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Убытки европейского аграрного сектора от либерализации торговли с Украиной в 2022-2023 годах составили €19 млрд. Об этом сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства.

Он также отметил, что общее сальдо торгового баланса ЕС и Украины за два года стало для Евросоюза положительным и принесло европейской экономике прибыль в те же €19 млрд.

"Я проанализировал статистику по нашей торговле с Украиной. Интересно, что в 2022-2023 годах весь экспорт 27 стран ЕС на Украину составил €69 млрд, а общий импорт - порядка €50 млрд, таким образом, прибыль для европейской экономики составила €19 млрд. Однако в аграрном секторе ситуация совершенно другая. Аграрный экспорт ЕС на Украину за 2 года составил €6 млрд, импорт - €25 млрд. Таким образом, европейский аграрный сектор понес убытки в €19 млрд, которые заплатили наши фермеры. Это цена либерализации торговли с Украиной, но, главным образом, это цена войны", - сказал он.

Еврокомиссар подчеркнул, что до начала конфликта большая часть украинского экспорта шла в Азию и Африку, в том числе в Египет, Индию, Индонезию и Китай. Он призвал разработать меры, которые позволили бы перенаправить украинский экспорт на традиционные рынки.