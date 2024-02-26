ЕК призвала Украину работать над переориентацией аграрного экспорта за пределы ЕС

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский отметил, что украинские партнеры должны понять положение европейских фермеров

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия призвала Украину "понять положение европейских фермеров" и сотрудничать для реализации системы вывоза украинского зерна из Евросоюза в третьи страны для продажи. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

"Нам необходимо поддерживать Украину, обеспечивать транзит и транспорт ее зерна в морские порты и отправлять его в страны, куда Украина традиционно раньше продавала зерно. Но для этого нам нужен позитивный подход Украины, сотрудничество со стороны Киева, чтобы реализовать эту систему. Наши украинские партнеры должны понять положение наших фермеров, никакой рынок не может выдержать такого уровня увеличения поставок", - сказал еврокомиссар.