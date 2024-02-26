Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в 2023 году составила 168,5 млрд рублей

Выручка в 2023 году составила 1,09 трлн рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО по итогам 2023 года составила 168,51 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, составила 160,54 млрд рублей.

Выручка "Сибура" в 2023 году составила 1,09 трлн рублей. В том числе выручка от сегмента полиолефинов составила 449,62 млрд рублей, пластиков и продуктов органического синтеза - 191,86 млрд рублей, эластомеров - 99,32 млрд рублей, СУГ - около 72 млрд рублей, полуфабрикатов и прочих продуктов нефтехимии - 71,6 млрд рублей.

Чистый долг компании на конец 2023 года немного вырос по сравнению с показателем на начало прошлого года - до около 637 млрд рублей против 635,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году "Сибур" увеличил выручку по МСФО на 13%, а показатель EBITDA - на 5,4%. При этом капитальные расходы снизились на 4,2%, а операционные выросли на 22,4%.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая производственные площадки в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в ТЭК, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.