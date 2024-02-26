Алексеенко заявил, что на Херсонщине 67% социально значимых продуктов дешевле, чем в Крыму

Завышенные цены зафиксировали на яблоки, бананы, мороженую рыбу и рис

ГЕНИЧЕСК, 26 февраля. /ТАСС/. Порядка 67% социально значимых продуктов в Херсонской области стоят дешевле, чем в Крыму, завышенные цены зафиксированы на яблоки, бананы, мороженую рыбу и рис. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонщины Андрей Алексеенко.

"Еще год назад большинство продуктов и товаров у нас стоили дороже, чем в Крыму. Сейчас, по данным Росстата, 67% социально значимых товаров в области дешевле, чем на полуострове. Пока еще дороже у нас яблоки, бананы, мороженая рыба, рис. Но удалось снизить цены на охлажденных кур, яйца, детское питание. В том числе благодаря росту продаж продукции собственного производства", - говорится в сообщении.

При этом, по словам Алексеенко, в некоторых районах по-прежнему фиксируется завышение цен на социальные продукты. Так, в магазинах Скадовского округа существенно дороже, чем по области, хлеб и молочные продукты, детское питание и овощи.

"По поручению губернатора [Владимира Сальдо] комиссии Минпромторга и администрации района усилили контрольные мероприятия. Порядок обязательно наведем. Всего вынесено уже 642 предписания об устранении нарушений, оформлено 49 штрафов на 700 тыс. рублей", - добавил Алексеенко.

В мае 2023 года глава Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал указ о введении регулирования розничных цен на социально значимые товары в регионе на период военного положения. За превышение регулируемых цен в указе была установлена административная ответственность.