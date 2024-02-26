Союз Коморских Островов и Восточный Тимор официально стали членами ВТО

Переговоры о вступлении в организацию ведут еще около 20 стран

АБУ-ДАБИ, 26 февраля. /ТАСС/. Союз Коморских Островов и Восточный Тимор официально стали членами Всемирной торговой организации (ВТО). Решение о присоединении островных государств было утверждено в ходе церемонии открытия 13-й министерской конференции ВТО, передает корреспондент ТАСС.

"Это очень и очень замечательный момент для меня и для всех нас. Я искренне рада присоединиться к председателю 13-й министерской конференции и приветствовать правительства и народы Коморских Островов и Восточного Тимора в качестве новых членов нашей семьи ВТО", - прокомментировала утвержденное решение генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

После присоединения Коморских Островов и Восточного Тимора количество членов ВТО достигло 166. Переговоры о вступлении в организацию ведут еще около 20 стран. Всего за время существования ВТО с 1995 года к ней присоединились 36 государств. Россия стала членом международной организации в 2012 году.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО и, как правило, проводится раз в два года. 13-я министерская конференция открылась в понедельник в Абу-Даби под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмеда аз-Зейуди. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Решетников.