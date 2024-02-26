В Минске обвинили ВТО в дискриминации белорусских чиновников

Директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Белоруссии Юрий Горелик отметил, что организация проходит переломный и критический этап своего развития на фоне нарастающего использования санкционного давления

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) демонстрирует позорную практику дискриминации белорусских чиновников. Об этом на министерской конференции ВТО в Абу-Даби заявил участвующий в ней в качестве наблюдателя директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Белоруссии Юрий Горелик.

"Сегодня ВТО демонстрирует позорную практику дискриминации белорусских чиновников, не отбирая их к участию в финансируемых ВТО программах очного обучения, не организовывая национальные семинары для Белоруссии", - приводит слова дипломата пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Горелик отметил, что в настоящее время ВТО проходит переломный и критический этап своего развития на фоне нарастающего использования санкционного давления, которое становится глобальным вызовом. "Нет сомнений, что эти вызовы могут быть урегулированы только благодаря нашим совместным усилиям. Нам всем нужна общепризнанная международная платформа, в рамках которой страны могли бы обсуждать насущные и будущие вопросы международной торговли без политической предвзятости. Я убежден, что у ВТО есть все, чтобы стать такой платформой", - заявил дипломат, подчеркнув, что чтобы проложить путь к новому всеобъемлющему консенсусу, "ВТО должна, в первую очередь, избегать политизации".

По его словам, "процесс вступления в ВТО сейчас, к сожалению, имеет много недостатков". "Он слишком длительный, слишком сложный, склонный к потере темпа и прогресса. Его недобросовестно используют для оказания политического давления на присоединяющиеся государства", - указал Горелик.

"Проводимая в настоящее время реформа ВТО предоставляет ценную возможность пересмотреть процедуры присоединения к ВТО с точки зрения их упорядочения, упрощения и обеспечения недискриминационного подхода. Мы не ожидаем немедленных результатов, но очень важно начать обсуждение этого вопроса уже сейчас", - сказал белорусский дипломат.

Белоруссия подала заявку на вступление в ВТО в 1993 году. В 2016 году страна значительно активизировала работу по присоединению к организации, при этом президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что ключевым принципом при проведении переговоров должно стать соблюдение национальных интересов. В середине февраля 2022 года МИД Белоруссии сообщил, что переговоры по присоединению Белоруссии к ВТО вышли на заключительную стадию, однако в середине марта того же года США, Евросоюз, Великобритания, Молдавия и еще десять стран выступили с совместным заявлением, в котором информировали, что считают процесс вступления Белоруссии в ВТО приостановленным. Этот шаг они мотивировали тем, что Минск "оказывает материальную поддержку" Москве.