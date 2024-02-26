Выручка "Ростелекома" по МСФО по итогам 2023 года выросла на 13%

Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО по итогам IV квартала 2023 года составила 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Ростелекома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года увеличилась в сравнении с предыдущим годом на 20% и составила 42,3 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка "Ростелекома" за отчетный период выросла на 13% и достигла 707,8 млрд рублей. Капитальные вложения компании возросли на 26%, до 147,2 млрд рублей, составив 20,8% от выручки. Показатель OIBDA за тот же срок увеличился на 13%, до 283,2 млрд рублей, а рентабельность по OIBDA составила 40,0% против 40,1% за 2022 год.

Чистая прибыль "Ростелекома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам IV квартала 2023 года составила 1,9 млрд рублей против 3,9 млрд рублей за IV квартал 2022 года.

Выручка "Ростелекома" за отчетный период выросла на 9% по сравнению с IV кварталом 2022 года, до 209,3 млрд рублей. Капитальные вложения увеличились на 51%, до 69,9 млрд рублей, составив 33,4% от выручки. Показатель OIBDA вырос на 12%, до 74 млрд рублей, а рентабельность по OIBDA - на 0,8 п. п., до 35,3%.