Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении компаний из Канады и КНР

Меры приняты в отношении китайской Chengdu Beizhan Electronics, а также канадской Sandvine и ее филиалов в Индии, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Швеции и Японии

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении китайской и канадской компаний. Об этом говорится в уведомлении ведомства, размещенном в сборнике официальных документов американского правительства.

Так, меры приняты в отношении китайской Chengdu Beizhan Electronics, которая, по утверждению властей США, "покупала <...> товары американского производства" в интересах уже находящегося под ограничениями со стороны Вашингтона Университета электронных наук и технологий Китая. "Это противоречит интересам США в сфере национальной безопасности и внешней политики", - подчеркивается в документе.

Кроме того, экспортные ограничения введены в отношении канадской компании Sandvine и ее филиалов в Индии, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Швеции и Японии. В заявлении отмечается, что Sandvine внесена в список из-за передачи правительству Египта интернет-технологий, якобы используемых для цензуры и "политического преследования". По версии властей США, это также противоречит интересам страны в сфере национальной безопасности и внешней политики.

В декабре прошлого года официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что Китай выступает против злоупотребления мерами экспортного контроля со стороны США, нарушающего законные права и интересы китайских компаний. Она отметила, что Вашингтон в последнее время периодически заявлял о намерении "не разрывать связи" с Пекином в экономическом плане, однако действия США говорят об обратном. Дипломат подчеркнула, что КНР продолжит защищать законные права и интересы своих компаний.