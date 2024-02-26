Бывшая дочка шведской Bonava в Петербурге сменила название

Основным видом деятельности компании является подготовка строительной площадки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Бывшая дочка шведского концерна Bonava ООО "Бонава Санкт-Петербург", которая перешла в собственность ГК "ФСК", сменила название на ООО "БН Девелопмент". Соответствующие изменения отображены в ЕГРЮЛ.

Отмечается, что генеральным директором ООО "БН Девелопмент" является Олег Барков. Основным видом деятельности компании является подготовка строительной площадки.

3 марта 2022 года Bonava объявила, что компания приняла решение осуществить прекращение деятельности в Санкт-Петербурге.

В октябре армянская Star Development, принадлежащая президенту ГК ФСК Владимиру Воронину, стала собственником бизнеса шведской Bonava в Петербурге. Компания получила за актив 50 млн евро, которые были выплачены 18 октября 2023 года на банковский счет Bonava в Швеции.

Группа компаний ФСК существует на рынке с 2005 года, специализируется на жилищном строительстве в Москве, Московской области, Петербурге, Ленобласти, Калужской области и Краснодарском крае.