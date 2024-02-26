УФАС в Петербурге выявило нарушения в работе сервиса Apteka.ru

По данным ведомства, сервис навязывает рекламу при регистрации пользователей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предупреждение администратору федерального сервиса по заказу лекарств Apteka.ru и потребовало устранить нарушения из-за навязывания рекламы при регистрации пользователей. Речь идет о невозможности регистрации и заказа лекарств на портале без согласия на получение рекламы, сообщили в пресс-службе УФАС.

"Нельзя зарегистрироваться на сайте Apteka.ru и не предоставить компании "Катрен" согласие на получение рекламы по сетям электросвязи. На основании статьи 39.1 Закона о защите конкуренции петербургское УФАС выдало предупреждение АО НПК "Катрен". Компании необходимо изменить регистрационную форму. Срок исполнения - 21 марта", - говорится в распространенном сообщении.

Проанализировав жалобы пользователей, УФАС пришло к выводу, что заполняемое при регистрации на сайте для покупок согласие на обработку персональных данных содержит безоговорочное согласие на рекламную рассылку СМС и писем по электронной почте.

УФАС напомнило, что закон о рекламе не позволяет считать надлежащим согласие на получение рекламы, если потребитель был вынужден дать его для пользования услугой без каких-либо альтернатив. В связи с этим в действиях администратора сервиса Apteka.ru ведомство выявило признаки получения необоснованного преимущества на рынке аптечных услуг, что "может негативно сказываться на благополучии покупателей".

Администратор Apteka.ru теперь должен изменить процедуру регистрации на сервисе и избавить клиентов от обязательной рекламы.