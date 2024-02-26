Объем инвестиций в проекты ДФО и Арктики составил 9,5 трлн рублей

При этом, вложено 4,1 трлн рублей, создано почти 150 тыс. рабочих мест, реализовано 923 проекта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Порядка 3,6 тыс. инвестиционных проектов реализуются на Дальнем Востоке и в Арктике с начала работы преференциальных режимов, объем инвестиций составил 9,5 трлн рублей. Об этом сообщил первый замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов в ходе пресс-конференции, посвященной проведению IX Международной научно-практической конференции "Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие", которая прошла в пресс-центре ТАСС.

"С 2014-2015 года существует несколько преференциальных режимов - ТОР, СПВ и многие другие. <…> С 2015 года <…> у нас [появилось] порядка 3,6 тыс. резидентов с объемом инвестиций 9,5 трлн рублей и созданием 310 тыс. рабочих мест. <…> Я говорю сейчас это как про Дальний Восток, так и про Арктическую зону", - сказал он.

При этом, вложено 4,1 трлн рублей, создано почти 150 тыс. рабочих мест, реализовано 923 проекта.

"Мы ориентируемся не только на рост естественного притока населения на Дальний Восток, но и на трудовую миграцию. <…> Создавая беспрецедентные преференциальные режимы, <…> мы на десять лет обнуляем налоги для инвесторов, тем самым мы мотивируем и стимулируем инвесторов", - добавил Гусейнов.

IX Международная научно-практическая конференция "Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие" ("Дальний Восток и Арктика-2024") состоится 5 - 6 марта 2024 года в Москве в Торгово-промышленной палате РФ.