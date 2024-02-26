Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 2,26-3,10%

Курс юаня снизился до 12,76 рубля, доллар — до 92,37 рубля, евро — до 99,99 рубля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю восстановительным ростом после длинных выходных. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 2,26%, до 3 213,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,10%, до 1 097,40 пункта. Курс юаня снизился на 0,05%, до 12,76 рубля, доллар — на 0,48%, до 92,37 рубля, евро — на 0,02%, до 99,99 рубля.

"Несмотря на усиление санкционного давления по ряду компаний, в целом рынок не нашел в очередном пакете западных санкций критических рисков. Сдерживался рост акций склонностью рубля к укреплению, а также спадом нефтяных цен к $80 за баррель Brent и общим снижением котировок сырьевых товаров", — сказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги ЛСР (+8,83%), котировки X5 Retail Group (+4,87%), бумаги "Яндекса" (+4,45%), расписки "Русагро" (+4,39%), обыкновенные акции "Ростелекома" (+3,68%), котировки "Самолета" (+3,48%). Бумаги ПИК прибавили около 1,59% после падения в начале дня.

Акции ЛСР подскочили до максимума с июня 2023 года, войдя в зону краткосрочной и среднесрочной перекупленности. "Повышенный интерес к бумагам был связан с отсутствием западных санкций и ожиданиями выплаты итоговых дивидендов за 2023 год. Удачный для застройщиков в целом 2023 год говорит о высокой вероятность щедрых дивидендов компании и способствует сохранению ее фундаментальной привлекательности", — сообщила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Санкции США на прошлой неделе при этом были введены против застройщика ПИК, акции которого в начале дня показали сдержанное снижение, а к середине сессии и вовсе вышли в плюс. "Судя по заявлениям ПИК, концентрация ее бизнеса главным образом в РФ, а также проектное финансирование от российских банков должны позволить ей ощутить минимальное влияние американских санкций, которые могут сказаться главным образом на таких факторах, как контракты на поставку оборудования", — пояснила эксперт.

"Ростелеком" в понедельник представил финансовые результаты по российским стандартам бухучета за 2023 год (которые предшествуют завтрашней публикации отчетности по международным стандартам финансовой отчетности, МСФО), согласно которым чистая прибыль компании выросла в 1,7 раза, до 13,3 млрд рублей, а выручка увеличилась на 11,7%, до 407,505 млрд рублей. "Ростелеком" может стать одной наиболее интересных дивидендных историй по итогам 2023 года, считают в ИК "Велес капитал".

В минусе из наиболее ликвидных бумаг к завершению сессии пребывали лишь привилегированные акции "Мечела" (-4,05%), бумаги "Совкомфлота" (-2,40%) и "Детского мира" (-0,88%).

"Мечел" и "Совкомфлот" вошли в число компаний, оказавшихся под американскими санкциями. Великобритания при этом также ввела санкции против председателя совета директоров "Мечела" Игоря Зюзина", — добавила Кожухова.

Прогноз на 26 февраля

В ближайшие сессии в "БКС мир инвестиций" ожидают умеренно позитивной динамики, сдерживать покупателей может укрепление рубля перед пиком налогового периода. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 27 февраля - 3 150 - 3 250 пунктов, по паре доллар-рубль - 91,5-92,5 рубля.

По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи снова будет торговаться в коридоре 3,2 тыс. - 3,3 тыс. пунктов, пара доллар/рубль может двигаться в диапазоне 91-93 рубля, евро/рубль - в коридоре 98-100 рублей, пара юань/ рубль - в коридоре 12,5-13 рублей.

Во вторник инвесторы обратят внимание на январские статистические данные из США - по заказам на товары длительного пользования и февральские индекс доверия потребителей от аналитической компании Conference Board (СВ). "Ростелеком" опубликует финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал 2023 года. Банк России завтра обнародует доклад о денежно-кредитной политике.