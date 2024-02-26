На конференцию "Дальний Восток и Арктика - 2024" заявлены участники из КНР, США и Японии

Одной из ключевых тем конференции станет развитие Северного морского пути

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Представители по меньшей мере семи стран заявлены в качестве участников IX Международной научно-практической конференции "Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие" ("Дальний Восток и Арктика - 2024"), которая состоится в марте в Москве. Об этом ТАСС сообщила председатель оргкомитета конференции Елена Зленко.

"Среди участников - представители Исландии, Китая, Норвегии, США, Турции, Финляндии, Японии. Это по меньшей мере пока", - сказала она по итогам пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, посвященной проведению мероприятия.

Одной из ключевых тем конференции станет развитие Северного морского пути (СМП). Как отметил первый замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов, в прошлом году по СМП перевезли рекордные 36,2 млн тонн, рекордным стал и объем транзита - 2,1 млн тонн. Кроме того, темами для обсуждения станут развитие опорных территорий, энергетической инфраструктуры, инновации, здравоохранение, например, комплексные подходы в медпомощи, а также экологические проблемы и их решения.

"Нам очень важно было не просто превратить конференцию в некое очередное совещание, у нас очень широкая площадка для вовлечения бизнеса в выполнение президентских поручений", - добавила Зленко.

Она рассказала, что в рамках конференции пройдут 2 пленарных заседания и 12 круглых столов, на которых "в доступном формате" обсудят нормативные акты законов. "Очень важно получить обратную связь от бизнеса, от людей, от крупных и малых компаний о том, как они будут участвовать в том или ином федеральном проекте. В этой связи конференция - идеальная площадка для этого диалога", - отметила председатель оргкомитета.

IX Международная научно-практическая конференция "Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие" состоится 5-6 марта 2024 года в Москве в Торгово-промышленной палате РФ. ТАСС - генеральный информационный партнер.