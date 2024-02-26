Число предпринимателей в Коми выросло в 2023 году на 5%

В сфере малого бизнеса трудится треть трудоспособного населения региона

СЫКТЫВКАР, 26 февраля. /ТАСС/. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось в Республике Коми на 5% в 2023 году - до 17,4 тыс. В сфере малого бизнеса трудится треть трудоспособного населения региона, в экономику республики предприниматели вносят 2,6 млрд рублей налогов, сообщил глава Коми Владимир Уйба.

"За 2023 год в Республике Коми создано более 3,8 тыс. малых и средних предприятий, а в целом по республике действует 25 тыс. малых и средних предпринимателей. Заметно выросло число индивидуальных предпринимателей - почти на 5%, теперь их 17,4 тыс. человек. Наибольшее число предпринимателей работают в торговле, транспорте, строительстве, операциях с недвижимостью. При этом за последний год наибольший прирост предпринимателей произошел в сфере образования, гостиничного бизнеса, общепита, информатизации и связи", - сообщил глава региона в видеообращении, оно размещено в его Telegram-канале.

Малый и средний бизнес обеспечивают занятостью 100 тыс. человек, или 30% от всего занятого населения региона. Предприниматели приносят в республиканский бюджет не менее 2,6 млрд рублей налоговых платежей. Их оборот составляет 17% от общего оборота предприятий Коми.

Пятый год в регионе для всех субъектов малого и среднего бизнеса действуют сниженные в два раза ставки при применении упрощенной системы налогообложения. Социальные предприниматели, резиденты Арктической зоны, IT-компании, организации народно-художественных промыслов платят налоги по еще более низким ставкам. Значительно выросла популярность микрозаймов, поручительств и льготного лизинга, которые предоставляются государственными организациями. За пять лет объем микрозаймов вырос в девять раз - с 44 млн до 401 млн рублей, объем поручительств вырос в 25 раз - с 45 млн до более чем 1 млрд рублей. За прошедшие три года в 1,5 раза увеличилось количество договоров лизинга - с 27 до 43, сообщил руководитель региона.

В 2023 году в Сыктывдинском районе начато строительство первого в Коми индустриального парка. Объем инвестиций - 1 млрд рублей, половину из которых составят субсидии из федерального и республиканского бюджетов. Индустриальный парк с готовой инженерной инфраструктурой планируется запустить в начале 2025 года. В основном резиденты планируют развивать деревообработку, будет создано более 400 рабочих мест.