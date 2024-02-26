Мантуров заявил, что модернизация ОПК позволила быстро адаптироваться в условиях санкций

Министр промышленности и торговли России отметил, что системная работа по модернизации российского ОПК началась с 2007 года, когда стали стали формироваться отраслевые стратегии и появляться первые интегрированные структуры

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Модернизация отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которая началась в 2000-е годы, позволила отрасли быстро адаптировать в условиях введенных против нее санкций на фоне спецоперации. Об этом в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Мы готовили наш оборонно-промышленный комплекс в предыдущие годы, модернизировали его, вкладывали средства в обновление основных фондов, повышали квалификацию работников предприятия и по рабочим специальностям конструкторов, инженеров, да и руководителей. То есть, кадровый резерв, он формировался. Происходил процесс создания и укрупнения предприятий, формирование холдингов, интегрированных структур, это способствовало концентрации", - сообщил он.

Мантуров отметил, что системная работа по модернизации российского ОПК началась с 2007 года, когда стали стали формироваться отраслевые стратегии и появляться первые интегрированные структуры - концерн "Алмаз-Антей", Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), "Вертолеты России", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

При этом вице-премьер признался, что некоторым направлениям, например, боеприпасной отрасли, было уделено мало внимания. "Имею в виду, что готовились и понимали, что, возможно, когда-то потребуется высокоточное вооружение. Артиллерия, полевая артиллерия - она вряд ли будет востребована в современной жизни. Но оказалось, это не так", - заключил он.