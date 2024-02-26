Мантуров заявил, что системы РЭБ становятся все меньше и активно адаптируются для машин

Министр промышленности и торговли России отметил, что системы переходят на быстро передвигающуюся конструкцию и технику

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Средства обнаружения в составе комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сегодня развиваются в направлении миниатюризации и адаптации для применения на мобильных платформах. Об этом в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Обнаружение, в том числе то, что [называется] "радиоэлектронная борьба" - сегодня она максимально компактизируется: от больших средств обнаружения, локации переходит на компактную, быстро передвигающуюся конструкцию и технику", - сказал он.