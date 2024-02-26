Мантуров пошутил над заявлениями Запада о сборке вооружения в РФ из стиральных машин

Вице-премьер - глава Минпромторга отметил, что не нужно переубеждать западные страны

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью Владимиру Соловьеву в шутку подтвердил слухи, которые распространяет Запад, о том, что электронную компонентную базу для вооружения и военной техники в России берут из бытовой техники.

"А что касается электронной компонентной базы из холодильников, из стиральных машин. Как наши западные, в кавычках, партнеры говорят о том, что "так и русские вооружение делают, выковыривают из стиральных машин, бытовой техники". Я так на секунду задумывался, это же сколько стиральных машин нужно перелопатить, у всех бытовых хозяйств не останется ни холодильников, ни телевизоров, ни стиральных машин. Поэтому наша оборонка в основном подпитывается с бытовой техники. Мы не будем их переубеждать, правильно?" - пошутил Мантуров в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1"

Он добавил, что вопрос с материалами и сплавами оперативно отрабатывается с базовыми отраслями промышленности, они справляются с запросами и поставки осуществляются ритмично.