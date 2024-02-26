Мантуров: зарплата в ОПК выросла по разным направлениям на 30-60% за последние два года

По словам вице-премьера, главы Минпромторга, только за 2023 год привлечено более 500 тыс. новых работников в оборонно-промышленный комплекс

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Заработная плата сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России выросла по разным направлениям на 30-60% за последние два года. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"За последние только два года зарплата выросла по разным направлениям в ОПК от 30 до 60%, ну а в целом по обрабатывающей промышленности на 20%", - сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

По его словам, только за 2023 год привлечено более 500 тыс. новых работников в оборонно-промышленный комплекс. "Это колоссальные цифры. И если говорить, нужно ли еще специалистов, да, конечно же нужно", - добавил Мантуров.