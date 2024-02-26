Мантуров: РФ выделила сотни млрд рублей ОПК для наращивания темпов обновления фондов

Глава Минпромторга России отметил, что оборонно-промышленному комплексу "повезло больше, чем базовым отраслям промышленности и гражданским"

ТАСС, 26 февраля. Государство выделило сотни миллиардов рублей ОПК РФ для наращивания темпов обновления основных фондов, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Что касается оборонно-промышленного комплекса, кстати, в части ставки, здесь коллегам повезло больше, чем базовым отраслям промышленности и гражданским, имею в виду наш опорный банк "Промсвязьбанк", который обеспечивает лигатирование займов как оборотные средства, ну и для инвестиционных, в том числе, проектов, помимо бюджетных средств, которые предоставляются предприятиям для наращивания темпов обновления основных фондов. Я не буду называть цифр, могу сказать, что это сотни миллиардов рублей со стороны государства", - сказал он.